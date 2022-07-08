Kurban Eti Nasıl Saklanır? Kurban Etini, Doğru Saklayarak Ömrünü Uzatın!

Uzmanlar, hemen tüketilemeyecek kurban etini buzdolabına koymadan önce en az 7-8 saat dinlendirmek gerektiğini söylüyor. Buzluğa atılacak et ve kıymanın porsiyonlara ayrılarak yerleştirilmesini öneren Uzmanlar, etlerin özellikle yaz sıcağında poşetlerle taşınmaması gerektiğini önemle vurguluyor.

Taze etin tüketilebilmesi ve dayanaklığının artırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler var. Etlerin, kesim alanından eve poşetle taşınmaması gerekiyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen kurban kesimlerinde 37-39 derece sıcaklığı olan et, poşette uzun süre tutulduğunda daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu durumda ette terleme, yeşerme gibi olumsuz durumlar görülür. Geri dönüşüm plastiklerinden üretilen poşetlerde ise risk daha fazladır. Etin taşınması için kağıt ambalajlar kullanılmalıdır.

İyi dinlendirilmemiş et, hazımsızlık, şişkinlik yapar!

Kurban etinin yeni kesim olması sebebiyle kanının tam anlamı ile etten çıkmamış halde olduğu için etin güneş görmeyen serin bir yerde 7-8 saat kadar temiz kaplarda dinlendirilmesi gerekir. Etin, kandan olabildiğince temizlenebilmesi, kanın süzülebilmesi için delikli bir kap ya da elek kullanabilirsiniz.

Yeterince dinlendirilmemiş etlerin hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabildiğini hatırlatan Uzmanlar, etin sağlıklı koşullarda dinlendirilerek, sertliğin tamamlanmasını beklemek gerektiğini söylüyor. Etlerin geniş tepsilerde önce 4+ derecede buzdolabının alt kısmında 24 saat boyunca bekletildikten sonra porsiyonlara ayrılarak buzluğa kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde, ilk sıcaklığı düşmeden buzluğa koyulan etin yüzeyi kurur ama içi sıcak kalmaya devam eder. Böylece ette bakteriler ürer ve koku meydana gelir.

Kurban etine lezzet katmak için ipuçları

Dinlendirilen etleri soğan suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik karışımında en az 2 saat kadar marine edebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak ve aromatik bir tat almasını sağlayabilirsiniz.

Eti yumuşak olarak tüketmeniz için yüksek ateşte pişirmeniz gerekir. Bu şekilde et suyunu çabuk atar, daha lezzetli olur. Izgara olarak pişirilecekse et, güzelce mühürlenmeli ve lezzeti içinde bırakılmalıdır.