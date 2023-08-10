Bu Yöntemle Demlenen Çayın Tadına Doyamayacaksınız!

Büyük küçük fark etmeksizin herkes için çayın çok önemli bir yeri var. Kahvaltıda, çay saatinde, yemekten sonra ve bütün öğünlerde sofralarımızın olmazsa olmazı çay... Çay için kullanacağımız su, çeşme suyu olmamalı. Lezzetli bir çay için suyun kalitesi çok önemli bu sebeple iyi olduğunu düşündüğünüz kaliteli içme suyuyla demlemelisiniz.

Çaydanlıkta su kaynatırken, demliğin içinde çay olmamalı. Demliğin içi boş bir şekilde çaydanlığın üzerinde durmalı ki demliğin ısınması sağlansın. Çayı, önceden kaynatılıp soğumuş suyla ya da bekletilmiş suyla da demlememelisiniz. Kaynadıktan sonra soğuyan su, çayın tadını bozabilir.

Çay demlediğiniz demliği, sadece çay için kullanmalısınız. Çünkü çayın koku çekme özelliği vardır. Meyve ve bitki çaylarının demlenmesinde farklı demlik kullanmanız kokuların birbirine karışmasını önleyecektir.

Çayı demledikten sonra, ocağın altını kısarak ortalama 15-20 dakika boyunca demlemeniz yeterlidir. Bu sürenin altında demlenen çay hafif kalırken, çok uzun süre bekleyen çay ise acılaşabilir. "Demlensin, iyice dinlensin daha iyi olur" düşüncesi çayın tadını bozabilir.