Sofra'dan Haberler

The Grand Tarabya Managed by Accor'un Yeni Executive Şefi: Nilay Lale!

İstanbul'un ikonik oteli The Grand Tarabya Managed by Accor'un Executive Şef görevine Nilay Lale atandı. Nilay Lale, profesyonel kariyerine önce Fethiye ardından Ankara'da farklı restoran ve otellerde başladı.

Ardından Swissotel Ankara, JW Marriott Ankara ve Mandarin Oriental Bodrum'da görev alan Nilay, daha sonra Chefs & Jars Ankara'da Executive Şef olarak önemli çalışmalara imza attı. 2021 yılı itibarıyla KHAI Hotels bünyesinde Corporate Executive Şef olarak görev alan Nilay, Gault & Millau Türkiye tarafından 2024 ve 2025 yıllarında 1 Toque, 2026 yılında da 2 Toque ödülüne layık görüldü.

Muğla Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümünden mezun olan Nilay, yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesiyle, Şubat 2026 itibarıyla The Grand Tarabya Managed by Accor ekibine Executive Şef olarak katıldı. The Grand Tarabya Managed by Accor, Nilay Lale'nin ekibe katılmasıyla birlikte İstanbul'da Executive Chef'in kadın olduğu tek 5 yıldızlı lüks otel oldu.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'da Ramazan Sofraları Bir Kez Daha Şef Ömür Akkor ile Buluşuyor

Ramazan ayının paylaşma kültürü ve sofrada bir araya gelme geleneği, bu yıl da Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'da özel bir gastronomi deneyimiyle hayat buluyor. Şef Ömür Akkor'un imzasını taşıyan Ramazan sofraları, geleneği günümüzün arif yorumuyla buluşturuyor.

Boğaz'a nazır eşsiz konumu, seçkin atmosferi ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul; Ramazan ayının ruhunu incelikle yansıtıyor. Bereketi ve paylaşımı merkezine alan Ramazan sofraları, iftar ve sahur anlarını bir arada olmanın anlam kazandığı özel buluşmalara dönüştürüyor.

Beşiktaş'ta Sofralara Yeni Bir Ruh: Soote Meze Bistro

Antep mutfağının yıllara dayanan tecrübesini modern gastronomi anlayışıyla buluşturan Soote Meze Bistro, Türk mutfağının köklü mirasını çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor. Beşiktaş'ın enerjik dokusu içinde misafirlerini ağırlayan mekan, yıllara yayılan deneyimin, disiplinli bir mutfak yolculuğunun ve zengin kültürel birikimin tabaklara yansıdığı özgün bir lezzet dünyası sunuyor. Her detayı özenle düşünülen Soote Meze Bistro, misafirlerine hem damaklarda hem de hafızalarda yer eden bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Mesaı̇, Gümüşsuyu'nda Yeniden Sahnede

Topkapı Sarayı'ndan, Ayasofya'ya... Taşkışla'dan Kız Kulesi'ne… İstanbul'un tüm renklerine ve ışıltısına karşı şehrin ritmini yeniden belirleyen Mesai'de, gün batımında gökyüzünün altın tonlarına karşı başlayan keyifli saatler, lezzetli yemekler ve aromatik kokteyller eşliğinde ayrıcalıklı bir ambiyansa dönüşüyor. Dekorasyonunda ince bir mimari zevkin yansıdığı restoranda özenle tasarlanan iç mekan elegant ve sıcak havasıyla beğeni topluyor. Cam tavanın gökyüzüyle kurduğu görsel bağ konukları daha ferah ve daha davetkar bir atmosferin içine çekiyor. Şık aydınlatmalar, göz alıcı ihtişamlı bir bar, özgün tablolar, zarif kadehler, ince düşünülmüş detaylar, lüks dokunuşlar… Eşsiz manzarasına karşı keyifli bir gece vadeden Mesai, zarif tasarımı ve enerjik ambiyansıyla keyifli akşam yemeklerinin ve özel buluşmaların yeni adresi oluyor.