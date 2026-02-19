Dr. Oetker Pratik Kazandibi ile Geleneksel Lezzeti Hazırlamak Çok Kolay!

Dr. Oetker Türk Tatlıları serisine eklediği Pratik Kazandibini, geleneksel tatlı severlere pratik hazırlanışıyla birlikte tek paket içerisinde kolay ve zahmetsiz olarak sunuyor. Tatlı keyfini pratik olarak sunan Dr. Oetker kısa süre içerisinde lezzetli anlar yaşatıyor. Kazandibi severleri heyecanlandıracak geleneksel lezzet için tek paket yeterli.

Paketin içeriğindeki karışım, yalnızca 750 ml süt ile ocakta kaynatılarak hazırlanıyor. Hazırlanan tatlının üzerine pakette yer alan kazandibi yakma sosu serpilerek buzdolabında soğutuluyor ve kısa bir süre içinde servise hazır hale geliyor. Dr. Oetker Pratik Kazandibi ; arzuya göre dondurma eşliğinde, ya da Antep fıstığı, ceviz, fındık, badem gibi lezzetlerle zenginleştirilerek sunulabiliyor.

Dr. Oetker , uzun yıllardır Türk Tatlıları kategorisinde sunduğu lezzetlerle tüketicilerinden tam not alıyor. Seriye eklenen Pratik Kazandibi ise hem lezzeti hem de kolay hazırlanışı ile geleneksel tatlı severlerin favorisi olmaya aday.

Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi dilerseniz Dr. Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.

Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 850 222 98 04 no'lu Danışma Hattı'nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.