Dr. Oetker Türk Tatlıları Serisi’ne İki Yeni Lezzet!

Dr. Oetker ’in tüketicilerden tam not alan Türk Tatlıları Serisi , Türk mutfağının öne çıkan tatlılarını nefis dokunuşlarla buluşturuyor. Markanın gelenekselleşmiş ve beğeni toplayan lezzetleri ; Baklava Yufkalı Antep Fıstıklı Tavukgöğsü ve Tel Kadayıflı Sakızlı Muhallebi çeşitleriyle daha da zenginleşiyor.

Dr. Oetker Türk Mutfağının klasikleşmiş tatlılarından Tavukgöğsü ve Sakızlı Muhallebinin tadından vazgeçemeyenler için hem pratiklik hemde lezzeti bir araya getirdi. Türk Mutfağı Tatlılarının vazgeçilmezlerinden olan tavukgöğsü ve muhallebinin pratik ve lezzetli hali tatlı severlere zahmetsiz seçenek sunuyor.

Yeni ürünler, klasik tatlıların alışılmış lezzetini modern bir yorumla buluşturarak; yenilikçi sunumu ve zengin lezzet deneyimiyle tatlı keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ürünlerden kullanıma hazır şekilde çıkan çıtır dokulu baklava yufka ve tel kadayıf parçaları , tüketicilerin evde zahmetsizce şık ve lezzetli tatlılar hazırlamasına olanak tanıyor.

Dr. Oetker , bu yeni çeşitlerle birlikte Türk tatlılarının geleneksel lezzetini pratik çözümlerle yeniden yorumlayarak modern mutfaklara taşıyor.

Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi dilerseniz Dr. Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.

Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 850 222 98 04 no'lu Danışma Hattı'nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.

