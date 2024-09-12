Pancake Tavaları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İncecik ve hafif yapılarıyla hem kullanımı hem de saklaması kolay olan pancake tavasının en önemli ve diğer tavalardan ayıran özelliği yapışmaz oluşudur. Pancake gibi tavaya dökerken sıvı fakat sonrasında katılaşan tariflerin, arkasının ve önünün eşit derecede pişirilmesi açısından yapışmaz olması iyi bir özelliktir. Isıyı eşit şekilde yayması da bu tavaların en önemli iki özelliklerinden bir diğeridir.

Pancake ve krep bizim mutfağımızda hep ayrı ayrı yer alır. Yabancı mutfaklarda ise genelde aynı kategoride yer alırlar ve her ikisi için de "pancake" ismi kullanılır. Pancake tavasını krep yapmak için de kullanabilirsiniz aynı zamanda.

Pancake tavası kullanımı çok kolay ve hafif yapıdadır. Kullanması en güzel özelliği ise yapışmaz oluşudur. Yaptığınız incecik pancakelerinizi tavaya döktüğünüzde, hamurunu yırtmadan çevirebilir ve alt, üst altın renginde kızarmış pancakelerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

Tavanızı temizlemesi de kullanımı kadar kolaydır. Bulaşık tellerinden uzak durmanızda fayda var. Sıcak su ve yumuşak bezle sildiğiniz pancake tavanızı kolaylıkla hamur kalıntılarından arındırabilirsiniz.

Pancake tavasını krep ve pankek dışında omlet ve mücver gibi ince yapılı yiyecekler için de kullanabilirsiniz. Lezzet ve yapılarından hiçbir şey kaybetmeyeceklerdir.

Pancake tavası alırken dikkat etmeniz gereken çok komplike özellikler yoktur. İyi bir markadan alacağınız pancake tavası zaten yapışmaz olacaktır ve bu da aslında bizim için en önemli ve belki de tek istediğimiz özellik olabilir. Diğer "baksak güzel olur" dediğimiz özellikler ise tavanın kenarları ve hafifliği. Yayık ve düşük kenarlar pancakelerinizi çevirip onlara şekil verirken işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Tavayı tutarken ve pancakelerinizi çevirirken kaldırdığınız tavanız eğer hafifse eliniz ağrımayacak ve rahat tutuş sayesinde daha keyifli bir şekilde kahvaltı hazırlamış olacaksınız.

Eğer şekiller konusunda çok hassas iseniz direkt pancake şeklinde yuvarlak olarak bölünmüş tavalar da bulunmaktadır. Bölünmüş bir pancake tavasında 4 bölüm bulunmaktadır ve pofuduk, şekli kusursuz pancakeler yapabilirsiniz bu sayede. Bu tava, pancake hamurunun yayılmasını önlerken daha kabarık bir şekilde pişmesini sağlar ve hazırlama süresinden tasarruf edersiniz.