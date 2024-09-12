Karbon Çelik Tavalar Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Çelik tavalarla karşılaştırılan ve sürekli karbon mu yoksa paslanmaz çelik tava mı daha iyi diye sorulan karbon çelik tavalar; diğer tavalar çizilip kaplamaları kalktığında kanserojen maddeler açığa çıkar/üretir. Fakat karbon çelik tavada böyle bir tehlike olmadığından diğerlerine kıyasla daha sağlıklıdır. Çelikten daha dayanıklı olmasının yanı sıra demir dökümden de hafif olan profesyonel bir tavadır.

Karbon çelik tava, temizleme yönünden diğer tavalara göre farklı ve uzun bir sürece sahiptir. Tavanızı seasoning/karartma dediğimiz bir işleme hazırlamanız gerekiyor öncesinde. Seasoning işlemini yapmazsanız çıplak olan çelik zamanla paslanacaktır.

İşleme hazırlamak için tavanın üstündeki koruyucu amaçla sürülmüş olan balmumunu önce ılık, sonra sıcak su ve deterjan ile çıkarın. Eğer bu tabakayı yeterince iyi temizlemezseniz seasoning işleminiz eşit ve başarılı olmaz.

İşlemden sonra temizliğini kontrol etmek için bir peçete yardımıyla tavanızı sildiğinizde gelen siyahlıktan anlayabilirsiniz. Eğer hiç siyahlık gelmiyorsa ya da elinizi sürdüğünüzde iz bırakmayıp eliniz tencerede kayıyorsa işlem başarılıdır. Eğer peçeteye siyah kalıntılar geliyorsa seasoning işlemini birkaç kere tekrarlamanız gerekebilir.

Ardından tavanızı kupkuru olacak şekilde bir bezle silin, seasoning işlemine bu noktadan sonra başlanabilir. Bu işlemi fırında veya indüksiyon ocakta yapabilirsiniz. Her yağın farklı bir yanma derecesi olduğundan; Hindistan cevizi, zeytin veya avokado yağı gibi yağları kullanıp yakabilirsiniz.

Tavayı ocakta ısıttıktan sonra her tarafına yağ sürün. Ocakta 5 dakika kadar tuttuktan sonra temiz bezle fazla yağı alın. Sonra yüksek ateşte kendi halinde bırakın. Karardıkça polimerizasyon sonucu oluşan katmanı kalınlaşır ve yapışmazlık özelliği artar. Maruz kaldığı sıcaklık ne kadar yüksek olursa, seasoning işlemi o kadar başarılı olur.

Tüm bu işlemlerden sonra kararttığınız tavanızı bir sonra pişirme işlemine kadar bulaşık deterjanı, su ve nemden uzak tutunuz.