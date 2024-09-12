Kızartma Tavaları Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Herkesin favori atıştırmalıklarından biridir patates kızartmaları. Bizce güzel kızarmış altın sarısı patateslerin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Bu yüzden iyi bir gün iyi bir kızartma tavası seçmekle başlar.

Pişirme süresi, stili derken kullandığımız tava bile yaptığımız kızartmaların tadını oldukça etkilemektedir. Kızartma tavası seçerken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları vardır.

Kızartma tavalarının kenarları kısa ve dik, normal bir tavaya göre de daha derindir. Bol yağ kullanılan kızartma tarifleri için derin olmaları önemlidir. Böylece önceden nişastaya buladığınız patateslerinizi kızgın ve bol yağda pişirerek ideal kızartmalar elde edebilirsiniz.

Kızartma tavalarını; patates kızartmalarının yanı sıra kabak, domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin kızartmaları veya soteleme gerektiren tarifleriniz için de kullanabilirsiniz. Bol yağda yapılan peynirli çıtır toplar gibi atıştırmalık tarifler ya da sos yapımı için de kullanımı uygun olacaktır.

Tavanızı seçerken paslanmaz özelliğinin olması dikkat etmeniz gereken bir noktadır. Bir diğeri ise ocağınızla uyumlu olup olmamasıdır. Her tavada olduğu gibi kızartma tavalarının da hem gazlı hem de elektrikli ocaklar için üretilmiş 2 tipi vardır. Evinizde hangi ocağı kullanıyorsanız ona uygun bir tava seçmeniz, problem yaşamamanız açısından iyi olacaktır.

Kızartma tavalarının temizliğinde ilk olarak çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Tavayı yüksek sıcaklıkta kullandığımız için temizlemeden önce soğumasını beklemeliyiz. Aksi takdirde vücuda sıçrayan ya da değen yağ, yanma gibi problemlere yol açabilir. Tava soğuduktan sonra da bir sünger yardımıyla ılık su ve sabunla temizleyiniz. Sert fırça ve aşındırıcı madde içeren temizleyicilerden uzak durulmalıdır. Tüm bu uyarılara dikkat ettikten sonra tavanızın iyice kurulandığından emin olun. Dikkat edilmesi gereken noktalara uyulursa, kızartma tavanızı rahatlıkla, bir problem olmadan uzun yıllar kullanabilirsiniz.