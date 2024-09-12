Granit Tencereler Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Granit tencere bileşenleri genellikle alüminyum ve karbon çelikten oluşmaktadır.

Ağır bir tencere türü olmayan granitler, oldukça hafif şekilde yapılmışlardır. Çizilmesi zordur ve yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. Bu yönüyle çok tercih edilen granit tencereler, estetik açıdan da güzel gözüktüklerinden mutfağınızda tercih edebilirsiniz. Estetik açıdan güzel gözükmesinin de özel bir sebebi vardır. Granit doğal bir taş olduğundan, her kesildiği parça tanecik ve renk bakımından bir diğerinden farklı ve eşsizdir. Eğer hikayesi olan, sıra dışı bir tencere arıyorsanız granitler sizin için harika bir tercih olacaktır. Fakat belirtmemizde fayda var; granit tencereler asla granit içermez, sadece kaplamaları o görüntüyü verir. Granit taşının estetiğinden ötürü sadece kaplamasına o görüntü verilir. İçeriğinde yer almaz.

Granit tencere setleri oldukça çeşitlidir. 4'ten başlayıp 14 parçalıya kadar setleri bulunur. İhtiyacınıza göre olan setleri tercih edebilirsiniz fakat başlangıç için 3 tencereli setler ideal olacaktır. Diğer tencere setlerinde olduğu gibi granit setlerde de 1 orta 1 küçük 1 büyük ve 1 de pilav tenceresi şeklinde setler bulunur.

Bunlarda neredeyse aklınıza gelen tüm yemekleri rahatlıkla pişirebilir ve doğru koşullar altında yemeklerinizi saklayabilirsiniz. Haşlama, kızartma, soteleme ve buharda pişirme gibi teknikleri kullanarak yemeklerinizi lezzetlerini kaybetmeden hazırlayabilirsiniz.

Granit tencerenin bakımı oldukça önemlidir. Her yemek yapılışından sonra temizlenmelidir. Temizlenmediği takdirde leke kalabilir. Ilık su ve sabunla birlikte bir sünger ya da bez yardımıyla tencereyi silebilirsiniz. Sert fırça ve hareketleri tercih etmemelisiniz yoksa bunlar da tencerenize zarar verir ve iz bırakır. Ayrıca granit tencerelerin çoğu bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yine çizilmeleri önlemek için ahşap ve plastik kaşık kullanmanız önerilir. Harici metaller kullanıldığında çizilmeler ve kaplamanın parçalanması gibi sıkıntılar olacağından bu gibi durumlarda tencerenin çizik şekilde kullanımı güvenli değildir.

Granit tencerelerin bazıları elektrikli ocaklara uygun olmayabilir ve olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Eğer indüksiyonlu ocakta kullanacaksanız tencereyi, altında buna uyumlu olduğuna dair işaretli olanları tercih etmelisiniz. İşaret yoksa kesinlikle ürünü elektrikli ocağınızda kullanmamalısınız.

Büyük boy tencere: Genelde çok kişiye yemek yapmak için kullanılır. Çorba, sulu yemekler, et ve tavuk yemekleri için gayet idealdir. 4-4.5'L'lik tencereler, 3 ve 5 kişilik bir ailenin büyük porsiyonlu yemekleri pişirmesi için ideal olacaktır.

Orta boy tencere: Genellikle 2.5 L olurlar. Türlü veya makarna gibi yemekleri ya da komposto gibi içecekleri yapmak için orta boy tencereler kullanıma uygundur. Aynı zamanda haşlama ve kızartma gibi pişirme tekniklerini de bu tencereyle kullanabilirsiniz.

Küçük boy tencere: 1.5 L alır. Tek kişilik yemekler ve çorbalar için uygundur. Sos yapma veya yemek ısıtma gibi durumlarda küçük boy tencereler gayet yeterli olacaktır.

Pilav tenceresi: Pilav yapmak için kullandığımız tencerelerdir. Diğer tencerelere göre daha yayık ve kısadır. 2.2 L'lik hacmiyle 2-3 kişinin pilav ihtiyacını 3 günlük porsiyon çıkaracak şekilde karşılar.