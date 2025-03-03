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Karnabahar Çorbası

Karnabahar Çorbası
KOLAY 25 DAKİKA

Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için sütün yumuşaklığını, karnabaharın lezzetini harmanlayan enfes bir Karnabahar Çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı yemeklik doğrayıp bir tencereye alın. Zeytinyağı ekleyip kavurun.

  • 2

    Üzerine yıkayıp çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Karnabahar pişince içine badem sütü ve suyu ekleyin.

  • 3

    Tuz ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Blenderde çekip kaselere pay edin. Üzeri için zeytinyağını bir sos tavasına alın. Toz kırmızıbiberi ekleyip biraz ısıtın. Çorbanın üzerine gezdirip bademle süsleyin ve servis yapın.

03 Mart Pazartesi
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