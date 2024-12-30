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Yeme-İçme İzmir İzmir'in en iyi dönercileri

İzmir'in En İyi Dönercileri

İzmir'in En İyi Dönercileri

Saray Döner, Konak

İzmir'in en köklü ve en sevilen dönercilerinden biri olan Saray Döner, Konak'ta hizmet veriyor. Yumuşak döner ekmeği ve özel soslarıyla ünlü olan Saray Döner, dönerin en klasik formunu arayanlar için ideal bir tercihtir. Ayrıca, özel hazırlanan pilav ve mezeler de menüsünde yer alır.

Kardeşler Döner, Buca

Buca'da bulunan Kardeşler Döner, yavaş pişirilen dönerleri ve lezzetli tandır ekmeğiyle ünlüdür. Soslu döner ve tandır ekmeği kombinasyonu, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin favorisi. Fiyat/performans oranı oldukça yüksek olan bu mekan, döner severler için vazgeçilmez bir adres.

Meşhur Tavacı Recep Usta, Bornova

Bornova'da yer alan Meşhur Tavacı Recep Usta, dönerin yanı sıra kızarmış tavuk ve et yemekleriyle de bilinir. Dönerin en taze ve lezzetli hali burada servis edilir ve yoğun ilgisiyle de şehrin popüler mekanlarından biridir. Dönerin yanında sunulan meze çeşitleri de oldukça zengindir.

Dönerci Şahin Usta, Alsancak

Alsancak'ta bulunan Dönerci Şahin Usta, sade döneri ve şık sunumları ile dikkat çeker. Döner, taze ekmekle ve özel hazırlanmış yoğurtlu soslarla servis edilir. Klasik dönerin yanı sıra farklı et seçenekleri de sunan mekan, döner sevenler için kaliteli bir alternatiftir.

Dönerci Cevdet, Karşıyaka

Karşıyaka'da bulunan Dönerci Cevdet, tavuk ve et döner seçenekleriyle öne çıkar. Lezzetli döner ekmeği ve özellikle pilav üstü döner menüsü ile oldukça beğenilir. Fiyatlarının uygun olması, özellikle dönerin lezzetini arayanlar için popüler bir mekan olmasına olanak sağlar.

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