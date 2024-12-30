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Yeme-İçme İzmir İzmir'deki en iyi 5 balık restoranı

İzmir'deki En İyi 5 Balık Restoranı

İzmir'deki En İyi 5 Balık Restoranı

Deniz Restoran, Alsancak

Alsancak'ta yer alan Deniz Restoran, taze balık ve deniz ürünlerinin yanı sıra lüks atmosferiyle de dikkat çeker. Geniş menüsünde mezelerden ızgara balıklara kadar pek çok seçenek bulunur. Ayrıca, şehrin hareketli bölgesine yakın olması, mekanın popülerliğini artırır. Deniz manzaralı oturma alanları, keyifli bir akşam yemeği için mükemmel bir tercih yapar.

Yengeç Restaurant, Karşıyaka

Karşıyaka'da yer alan Yengeç Restaurant, taze deniz ürünleri ve balık çeşitleriyle ünlüdür. Restoranın en bilinen yemekleri arasında yengeç, ahtapot, levrek ve mezeler yer alır. Ayrıca deniz manzarasına karşı yemek yiyebilme imkanı, Yengeç Restaurant'ı tercih edenlerin memnun kalmasını sağlar.

Kordon Balıkçısı, Kordonboyu

Kordonboyu'ndaki Kordon Balıkçısı, İzmir'in en ikonik balık mekanlarından biridir. Taze balıkların yanı sıra zengin mezeleri ve şarap çeşitleri ile tanınır. Özellikle beyaz lezzetli balıklar ve farklı deniz ürünleri isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Deniz kenarında oturma imkanı, mekanın cazibesini arttırır.

Kumrucu Apo, Konak

İzmir'in geleneksel lezzetlerini denemek isteyenler için Kumrucu Apo, balık kumru sunan nadir mekanlardan biridir. Taze deniz ürünleri ile yapılan balık kumrusu burada denemeniz gereken lezzetlerden. Konak'ta bulunan bu mekan, özellikle yerel tatları keşfetmek isteyenler için harika bir alternatiftir.

Balıkçı Hasan, Çeşme

Çeşme'deki Balıkçı Hasan, taze balıkların ve deniz ürünlerinin adresidir. Çeşme sahilinde bulunan mekan, denize nazır yemek yeme imkanı sunar. Lezzetli mezeleri ve özel tariflerle pişirilen balıklarıyla ünlüdür. Çeşme'nin deniz havası ve şık ortamı, burada yemek yemeyi çok keyifli hale getirir.

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