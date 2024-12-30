İzmir'in En İyi Boyozcuları

Kardeşler Büfe, Konak

İzmir'in meşhur kumrusunu tatmak için Kardeşler Büfe, Alsancak'ta harika bir tercih. Sıcak kumrularının yanı sıra, yumurtalı pastırmalı karışık sandviç gibi sevilen spesiyalleriyle de dikkat çekiyor. Taze malzemelerle hazırlanan kumrular ve hızlı servis burada sizi bekliyor.

Kumrucu Ömür, Karşıyaka

Kumrucu Ömür, Karşıyaka'da kumru severlerin uğrak noktalarından biri. Burada kullanılan kaliteli şarküteri malzemeleri ve kumru ekmeği, bu mekanın en beğenilen özelliklerinden. Samimi atmosferi ve hızlı servisiyle, Karşıyaka'daki kumru severlerin favorisi haline gelmiş.

Kırk Merdiven, Konak

Tarihi Asansör yakınlarında yer alan Kırk Merdiven, eski bir Rum evinden dönüştürülmüş sıcak ve samimi bir mekan. Tüm menüsü doğal ve ev yapımı ürünlerle hazırlanan bu kafede, kabaklı kumru oldukça popüler. Ayrıca burada kahve ve kek gibi tatlılarla keyifli bir mola vermek mümkün.

Asucan, Çeşme Merkez

Çeşme merkezdeki Asucan, kumru ve daha fazlası için ideal bir yer. Atom adı verilen, coleslaw salata ve ev yapımı schnitzel ile hazırlanan bu eşsiz lezzet, Asucan'ın öne çıkan yemeklerinden biridir. Kumru ve atomu ile, lezzet tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor.

Kumrucu Hikmet, Alaçatı

Alaçatı'nın sevilen mekanlarından biri olan Kumrucu Hikmet, klasik kumruya farklı dokunuşlar ekliyor. Sucuklu, salamlı, sayaş peynirli ve kaşarlı gibi çeşitleriyle Çılgın Kumru en çok tercih edilen lezzetlerden. Alaçatı'nın bu keyifli sokağında, taze ve lezzetli bir kumru deneyimi için ideal bir adres.