Toskana’nın Ruhu Rino’s Garden’da

Rino Disperati'nin hikâyesi ise başlı başına bir ilham kaynağı. İtalya'dan Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen ve süs bitkileri üzerine uzmanlık bilgilerini paylaşan Disperati, Büyükdere Fidanlığı'nda öğrenciler yetiştirip fidanlıklar kurarak Türkiye'nin bitki yetiştiriciliği alanındaki temel taşlarını oluşturdu. Yalova'da hâlâ aktif olan fidanlıklar da onun bu öngörülü çalışmalarının birer mirasıdır.

Dereköy'deki aile mülkünü Toskana peyzajının sadeliği ve zarafetiyle harmanlayarak Rino's Garden'ı inşa edilmiş. Bu bahçede, Akdeniz'in doğallığı 800'den fazla farklı bitki türüyle hayat buluyor. Bahçenin her köşesi, doğanın bir parçası olma hissini yaşatıyor. Taş duvarları, bahçeden çıkarılan doğal taşlarla inşa edilirken, pişmiş toprak terracotta zeminler de beton kullanılmadan yerleştirilmiş, böylece doğayla tam bir uyum sağlanmış.

Bahçe tasarımında çevre dostu bir anlayış ön planda tutulmuş. Akdeniz bitkilerinin ağırlıkta olduğu bu alanda, yağmur suyu boşa gitmiyor; yeraltına inşa edilmiş 180 tonluk bir havuzda toplanıyor ve fazlası yeraltı sularını destekleyecek şekilde filtreleniyor.

Yaşayan bir doğa kütüphanesi olan mekan, sadece estetik ve teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda bir kültür ve eğitim merkezi olarak da dikkat çekiyor. İlkokul ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı düzenli organizasyonlarla çocuklara doğa ve ekosistem hakkında bilgi aktarılıyor. Minik ziyaretçiler, doğayla iç içe eğlenerek öğreniyor. Önümüzdeki dönemde ise tanınmış ekolojistler ve doğa bilimciler eşliğinde söyleşiler ve bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Beş Duyunun Cenneti

Rino's Garden, doğanın zarafetini, kültürel mirası ve gastronomik zenginliği bir araya getirerek beş duyunuza hitap eden bir cennet yaratıyor. Her köşesinde sadeliği, sıcaklığı ve huzuru hissettiren bu bahçeyi ziyaret ederek, hem doğayla hem de kendi iç huzurunuzla yeniden bağ kurabilirsiniz.Rino's Garden'ın büyüsüne kapıldıktan sonra, bahçenin restoranında eşsiz bir lezzet deneyimi sizleri bekliyor. Klasik bir İtalyan trattoria konseptiyle tasarlanmış restoran, İtalyan mutfağını Ege'nin dokunuşlarıyla harmanlıyor. Taze makarnalar, yaratıcı soslar ve özenle hazırlanan tatlılar misafirlerin beğenisini topluyor.

Favori lezzetlerden biri olan Tagliatelle Ai Funghi Con Mirtilli, sotelenmiş porcini, sarıkız ve kestane mantarlarının Metaxa, yaban mersini kreması ve beyaz trüf yağıyla buluştuğu unutulmaz bir lezzet sunuyor.