Üsküp: Balkanların Lezzet Dolu Kalbine Yolculuk

Bir Kent, Bin Hikaye: Üsküp'ün Saklı Hazineleri

İlk durak, şehrin simgesi olan Taşköprü. Vardar Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan bu tarihi köprü, 15. yüzyıldan bu yana Üsküp'ün kalbi olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde altın tonlarına bürünen manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi. Köprüden Eski Çarşı'ya doğru ilerlediğinizde, adımlarınız sizi şehrin ruhuyla tanıştırıyor.

Üsküp Kalesi, şehre tepeden hakim konumuyla hem Osmanlı hem Bizans izlerini aynı anda sunuyor. Sabahın erken saatlerinde kaleye çıkıp şehrin panoramik görüntüsünü izlemek, gezinize harika bir başlangıç oluyor.

Ardından kendinizi Eski Çarşı'nın dar sokaklarında kaybedin… Bakırcılar Çarşısı'ndan yükselen tok sesler, hanların gölgeleri, geleneksel sanatların incelikleri… Bir yandan alışveriş yaparken, bir yandan sizi içeri davet eden yerel lokantalarla karşılaşacaksınız.

Şehrin modern yüzü ise Makedonya Meydanı'nda karşınıza çıkıyor. Geniş bir alan, dev heykeller ve hareketli sosyal yaşam… Burada kısa bir kahve molası verip gezinin enerjisini tazeleyebilirsiniz.

Ve elbette, Üsküp'ün manevi tarafını anlamak için Rahibe Teresa Anı Evi'ne uğramadan olmaz. Üsküp doğumlu Nobel Barış Ödüllü Rahibe Teresa'nın yaşamından kesitler sunan bu müze, kalbinizde iz bırakacak bir durak.

Şehri böylece tanıdık. Şimdi sıra Üsküp'ün diğer alameti farikası olan lezzetleri keşfetmeye geliyor…

Balkan Mutfağının Kalbi: Üsküp'te Ne Yenir?

Üsküp mutfağı, Balkan lezzetlerinin en sıcak ve en tanıdık hallerinden birini sunuyor. Eğer doygun ve samimi bir sofrayı seviyorsanız doğru yerdesiniz.

İlk önerim, bol protein sevenlere; Kebapče. Üsküp'ün en popüler kebap adreslerinden Destan, köz ateşinin verdiği hafif is ile yoğurdun serinliğini buluşturarak mükemmel bir lezzet dengesi sunuyor. Yanına acılı ajvar ekleyerek tam bir Üsküp klasiği yaratabilirsiniz.

Daha geleneksel bir Makedon sofrası deneyimlemek isterseniz, Old House Restaurant doğru seçim. Tavče Gravče burada taş kapta, fırının sıcaklığını koruyarak masanıza geliyor. Yanına gelen peynirli Shopska salatası ise ferahlığın tam karşılığı.

Akşamları şık bir dokunuş isterseniz, modern yorumlarıyla Kolektiv sizi bekliyor. Balkan tariflerinin şehirli sunumlarla yeniden yorumlandığı bu mekanda paylaşım tabakları mutlaka denenmeli.

Tatlı ve kahve için ise Eski Çarşı'nın içindeki Matrak Cafe ideal bir mola noktası. Çıtır tulumba ya da şerbetli baklava ile günün tüm yorgunluğunu tatlı bir finale dönüştürebilirsiniz.