Çilekli, Yaban Mersinli, Karadutlu Çocuk Dondurması
Çilekli, yaban mersinli, karadutlu çocuk dondurması, çocuklarınıza yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli bir dondurma tarifi.
Hurmaları kaynar suda 5-6 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın.
Yoğurt dışındaki tüm malzemeyi blender'de çekin.
Karışım püre haline geldiğinde yoğurdu ekleyip tekrar çekin.
Dondurma kalıplarına boşaltıp, derin dondurucuda 5 saat dondurun.
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