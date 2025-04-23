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Çilekli, Yaban Mersinli, Karadutlu Çocuk Dondurması

Çilekli, yaban mersinli, karadutlu çocuk dondurması, çocuklarınıza yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli bir dondurma tarifi.

Çilekli, Yaban Mersinli, Karadutlu Çocuk Dondurması
Esra Eskikan Sinanoğlu Esra Eskikan Sinanoğlu

Hurmaları kaynar suda 5-6 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın.

Yoğurt dışındaki tüm malzemeyi blender'de çekin.

Karışım püre haline geldiğinde yoğurdu ekleyip tekrar çekin.

Dondurma kalıplarına boşaltıp, derin dondurucuda 5 saat dondurun.

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