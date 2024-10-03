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Yoğurt Soslu Kabak

YOĞURT SOSLU KABAK

Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt’un dolgun kıvamı ve geleneksel yoğurt tadıyla muhteşem uyum yakalayan, ızgara kabaklı bu lezzetli tarife bayılacaksınız. 20 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilen 4 kişilik Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt Soslu Kabak tarifimizin detayları aşağıda.

2-4 Porsiyon

MALZEMELER

    &lt;p&gt;3 adet kabak&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1 yemek kaşığı zeytinyağı&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yeteri kadar tuz&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;YOĞURT SOS İÇİN&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6 yemek kaşığı Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt&lt;/p&gt; &lt;p&gt;200 g süzme beyaz peynir&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3 diş sarımsak&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2 yemek kaşığı zeytinyağı&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yeteri kadar tuz&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;ÜZERİ İÇİN&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5 dal kıyılmış dereotu&lt;/p&gt; &lt;p&gt;8-10 adet kıyılmış badem&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yeteri kadar pul biber&lt;/p&gt;

Kabakları kabuğu ile birlikte uzunlamasına 3 eşit parçaya bölün. Izgara tavasını ocağa koyup ısıtın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip fırçayla tavayı yağlayın. Kabakları tavaya yerleştirin. Üzerlerine tuz serpiştirin. Kabağın her iki tarafını da 15'er dakika pişirip bir tabağa alın. Yoğurt sos için derin bir kabın içine Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'u alın. Çırpma teli ile karıştırın. Sarımsağı ince kıyın. Sarımsak, süzme beyaz peynir, zeytinyağı, tuzu ilave edin. Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Kaşıkla servis tabağının tabanına yayın. Yoğurdu yaydığınız tabağın üzerine kabak dilimlerini yan yana yerleştirin. Dereotunu kıyın. Bademi iri doğrayın. Kabağın üzerine dereotu, badem ve pul biber serpin. Bekletmeden servis yapın.

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