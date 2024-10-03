Yoğurt Soslu Kabak

Kabakları kabuğu ile birlikte uzunlamasına 3 eşit parçaya bölün. Izgara tavasını ocağa koyup ısıtın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip fırçayla tavayı yağlayın. Kabakları tavaya yerleştirin. Üzerlerine tuz serpiştirin. Kabağın her iki tarafını da 15'er dakika pişirip bir tabağa alın. Yoğurt sos için derin bir kabın içine Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'u alın. Çırpma teli ile karıştırın. Sarımsağı ince kıyın. Sarımsak, süzme beyaz peynir, zeytinyağı, tuzu ilave edin. Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Kaşıkla servis tabağının tabanına yayın. Yoğurdu yaydığınız tabağın üzerine kabak dilimlerini yan yana yerleştirin. Dereotunu kıyın. Bademi iri doğrayın. Kabağın üzerine dereotu, badem ve pul biber serpin. Bekletmeden servis yapın.