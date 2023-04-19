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Çilekli, Kremalı Peynir Tatlısı

Çilekli, Kremalı Peynir Tatlısı
KOLAY 20 DAKİKA

Çilekle kremanın en güzel buluşması. Yumuşacık çilekli, kremalı peynir tatlısı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Peynir tatlısını üzerindeki tarife göre hazırlayıp 1 gece dinlendirin. Krema için su, şeker, un, süt ve nişastayı bir tencereye alıp karıştırarak pişirin.

  • 2

    Yumurta sarısını ilave edip hızlıca karıştırın. Tereyağını ve vanilyayı da ekleyip ocaktan alın. Krema soğuyunca toz krem şantiyi ilave edip mikser yardımı ile çırpın.

  • 3

    Krema torbasına koyarak buzdolabında 2 saat dinlendirin. Peynir tatlılarını enlemesine ortadan ikiye kesin. Alt parçalarının üzerlerine krema sıkıp üst parçaları ile kapatın. Yeniden krema sıkıp çilek yerleştirin ve servis yapın.

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