Çilekli, Kremalı Peynir Tatlısı
Çilekle kremanın en güzel buluşması. Yumuşacık çilekli, kremalı peynir tatlısı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peynir tatlısını üzerindeki tarife göre hazırlayıp 1 gece dinlendirin. Krema için su, şeker, un, süt ve nişastayı bir tencereye alıp karıştırarak pişirin.
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2
Yumurta sarısını ilave edip hızlıca karıştırın. Tereyağını ve vanilyayı da ekleyip ocaktan alın. Krema soğuyunca toz krem şantiyi ilave edip mikser yardımı ile çırpın.
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3
Krema torbasına koyarak buzdolabında 2 saat dinlendirin. Peynir tatlılarını enlemesine ortadan ikiye kesin. Alt parçalarının üzerlerine krema sıkıp üst parçaları ile kapatın. Yeniden krema sıkıp çilek yerleştirin ve servis yapın.
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