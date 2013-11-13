Zeytinyağlı Börülce
Pratik ve lezzetli tarifiyle zeytinyağlı börülce
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayıklanmış börülceyi tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su koyup, yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan yemeklik doğranmış soğan ve bütün sarımsağı 3 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Kesme şeker ile küp doğranmış domatesi ekleyin ve 2 dakika daha sotelemeye devam edin.
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2
Börülce ve haşladığınız suyu katıp, kısık ateşte pişmeye bırakın. Börülce iyice yumuşadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve kıyılmış cevizi ekleyip, servis tabağına alın. Üzerine kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin. İster sıcak, ister ılık ya da soğuk olarak servis yapın.
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