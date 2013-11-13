Zeytinyağlı Börülce

Ayıklanmış börülceyi tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su koyup, yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan yemeklik doğranmış soğan ve bütün sarımsağı 3 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Kesme şeker ile küp doğranmış domatesi ekleyin ve 2 dakika daha sotelemeye devam edin.