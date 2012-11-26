Tarif Ara
Öğünler Zeytinyağlılar Cevizli kabak

Cevizli Kabak

Cevizli Kabak
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile cevizli kabak tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakları yıkayıp, kabukları ile birlikte rendenin kalın tarafı ile rendeleyin. Kabak, zeytinyağı, toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Kabaklar suyunu çekene dek tahta kaşıkla karıştırarak pişirin.
  • 2
    Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Daha sonra yoğurt ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Dövülmüş ceviz ilave edip karıştırın.
  • 3
    Hazırladığınız malzemeyi kabaklarla karıştırın. Üzeri için kırmızıbiberi zeytinyağıyla karıştırın. Cevizli kabağın üzerine gezdirin. Yarım cevizlerle süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pırasa Dolması
KOLAY 15 DAKİKA

Pırasa Dolması

Levrekli Kereviz Dolması
ORTA

Levrekli Kereviz Dolması

Zeytinyağlı Bamya
ORTA 40 DAKİKA

Zeytinyağlı Bamya

Zeytinyağlı Kuru Kayısılı Kereviz
KOLAY 20 DAKİKA

Zeytinyağlı Kuru Kayısılı Kereviz