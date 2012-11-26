Cevizli Kabak
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile cevizli kabak tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabakları yıkayıp, kabukları ile birlikte rendenin kalın tarafı ile rendeleyin. Kabak, zeytinyağı, toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Kabaklar suyunu çekene dek tahta kaşıkla karıştırarak pişirin.
-
2
Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Daha sonra yoğurt ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Dövülmüş ceviz ilave edip karıştırın.
-
3
Hazırladığınız malzemeyi kabaklarla karıştırın. Üzeri için kırmızıbiberi zeytinyağıyla karıştırın. Cevizli kabağın üzerine gezdirin. Yarım cevizlerle süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL