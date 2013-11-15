Girit Aşuresi Tarifi

Aşurelik buğdayı yıkayıp üzerine suyunu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün ocağa oturtup, buğdaylar çatlamaya başlayana kadar pişirin. Diğer taraftan dolmalık fıstık ve bademleri yapışmaz yüzeyli bir tavada ayrı ayrı kavurup kenara alın.