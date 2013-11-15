Antep Usulü Aşure Tarifi

Cevizi rendeleyin veya ince ince kıyın. Portakal kabuğunu rendeleyin. Kuru kayısı, incir vb. koyacaksanız onları küçük küplere doğrayın. Kestaneyi mikro dalga fırında, normal fırında ya da haşlayarak kabuğu soyulacak kadar pişirip, soyup küçük küp olarak doğrayın. Kenarda bekletin. Aşurelik buğday pirinçle pişerken, bir taraftan da pişmiş nohutu ve fasulyeyi ekleyin. Haşladığınız börülceyi koyun. Tüm malzemeler arzu ettiğiniz kıvamdaysa şekerini koyun (şeker miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz). 1 çay kaşığı tuz ekleyin.