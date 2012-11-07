Zeytinli Ve Domatesli Tart

Unu robota alıp, üzerine küçük parçalara bölünmüş tereyağını ilave edin. Kum gibi olana kadar birlikte çekin. Üzerine yumurta sarısı ve suyu ekleyip yeniden çekin. Daha sonra hafifçe unlanmış tezgaha alıp toparlayana kadar yoğurun.