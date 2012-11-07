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Zeytinli Ve Domatesli Tart

Zeytinli Ve Domatesli Tart
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Unu robota alıp, üzerine küçük parçalara bölünmüş tereyağını ilave edin. Kum gibi olana kadar birlikte çekin. Üzerine yumurta sarısı ve suyu ekleyip yeniden çekin. Daha sonra hafifçe unlanmış tezgaha alıp toparlayana kadar yoğurun.
  • 2
    Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin ve unlanmış zeminde tart kalıbınızdan daha geniş olacak şekilde açın. Kalıbı yağlayıp unladıktan sonra açtığınız hamuru kenarlarını da kaplayacak şekilde içine yerleştirin. Fazla kısımlarını bıçakla kesin.
  • 3
    Tart kabından biraz daha büyük olacak bir yağlı kağıt kesip, hamurun üzerine koyun. Kağıdın üzerine hamurun kabarmasını önlemek için nohut yada kuru fasulye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamuru 15-20 dakika pişirip fırından çıkarın. Kağıdı ve nohudu kaldırıp kenara alın.
  • 4
    Diğer taraftan 2 yemek kaşığı tereyağını geniş bir tavada eritip küp doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine küp doğranmış domates, tuz ve karabiber ilave edip domatesler yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin.
  • 5
    Ocaktan alıp üzerine kıyılmış fesleğen katın. Tart hamurunun üzerini zeytinyağı ile yağlayıp, hazırladığınız harcı içine dökün. Üzerine kıyılmış zeytin koyun. Parmesan peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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