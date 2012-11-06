Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Peynirli börek

Peynirli Börek

Peynirli Börek
ORTA

Evinize en az tadı kadar güzel koku saracak peynirli böreğin tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
  • 2
    Yufkanın sarkan kısımlarını içe doğru, aralarına yumurtalı karışım sürüp, peynirli karışım yayarak kapatın. Üzerine çörek otu serpin. Serin bir yerde 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Trabzon Tel Peynirli Pide
ORTA 10 DAKİKA

Trabzon Tel Peynirli Pide

Mantarlı Aşk Böreği
ZOR 80 DAKİKA

Mantarlı Aşk Böreği

Milföye Sarılı Kuşkonmaz
ORTA

Milföye Sarılı Kuşkonmaz

Lorlu Büzgü Börek
ORTA 30 DAKİKA

Lorlu Büzgü Börek