Peynirli Börek

Yumurta, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.