Peynirli Börek
Evinize en az tadı kadar güzel koku saracak peynirli böreğin tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yumurta, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
-
2
Yufkanın sarkan kısımlarını içe doğru, aralarına yumurtalı karışım sürüp, peynirli karışım yayarak kapatın. Üzerine çörek otu serpin. Serin bir yerde 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.
