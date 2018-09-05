Milföy Pizza

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra bir fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdının üzerine alın. 2 parça halinde olan milföyleri yan yana koyup aralarını çatalla bastırarak birleştirin. Bıçağın ucu ile kenarlardan 1 cm boşluk bırakarak ince bir çizgi çizin. Çizgiyi bütün kenarlarda birleştirip dikdörtgen elde edin.