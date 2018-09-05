Milföy Pizza
Çocuklarınızı şımartacağınız milföy pizza nasıl yapılır? İşte Milföy Pizza tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra bir fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdının üzerine alın. 2 parça halinde olan milföyleri yan yana koyup aralarını çatalla bastırarak birleştirin. Bıçağın ucu ile kenarlardan 1 cm boşluk bırakarak ince bir çizgi çizin. Çizgiyi bütün kenarlarda birleştirip dikdörtgen elde edin.
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2
Çizginin içinde kalan dikdörtgen alandaki hamurun kabarmaması için sık olacak şekilde çatalla delin. Bir fırça yardımı ile domates sosunu dikdörtgenin içine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kabarana kadar 8-10 dakika pişirin. İnce dilimlenmiş mozzarella peyniri, ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates ve sucuğu üzerine yerleştirin.
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3
En son üzerine mısırları serpiştirin. Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kenarlarına sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Üzerine taze kekik serpiştirerek sıcak servis yapın.
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