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Milföy Pizza

Milföy Pizza
KOLAY 20 DAKİKA

Çocuklarınızı şımartacağınız milföy pizza nasıl yapılır? İşte Milföy Pizza tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Milföy hamurlarını oda sıcaklığında bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra bir fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdının üzerine alın. 2 parça halinde olan milföyleri yan yana koyup aralarını çatalla bastırarak birleştirin. Bıçağın ucu ile kenarlardan 1 cm boşluk bırakarak ince bir çizgi çizin. Çizgiyi bütün kenarlarda birleştirip dikdörtgen elde edin.

  • 2

    Çizginin içinde kalan dikdörtgen alandaki hamurun kabarmaması için sık olacak şekilde çatalla delin. Bir fırça yardımı ile domates sosunu dikdörtgenin içine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kabarana kadar 8-10 dakika pişirin. İnce dilimlenmiş mozzarella peyniri, ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates ve sucuğu üzerine yerleştirin.

  • 3

    En son üzerine mısırları serpiştirin. Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kenarlarına sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Üzerine taze kekik serpiştirerek sıcak servis yapın.

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