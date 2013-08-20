Hindi Fümeli Ispanaklı Börek

Ispanakları 2 bardak suda haşlayıp, suyunu süzdürün ve kaseye alın. Üzerine yarım ay şeklinde doğranmış soğanı, tuzu ve karabiberi ekleyip malzemeyi harmanlayın. Bir kasede yumurta, yarım su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı kremayı çırpın. Üzerine zeytinyağı ekleyip tekrar çırpın.