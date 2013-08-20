Hindi Fümeli Ispanaklı Börek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ispanakları 2 bardak suda haşlayıp, suyunu süzdürün ve kaseye alın. Üzerine yarım ay şeklinde doğranmış soğanı, tuzu ve karabiberi ekleyip malzemeyi harmanlayın. Bir kasede yumurta, yarım su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı kremayı çırpın. Üzerine zeytinyağı ekleyip tekrar çırpın.
-
2
Milföy hamurlarından 3 adetini, alüminyum folyo üzerine yan yana dizip kenarlarından yapıştırın. Alt sıraya 3 adet milföy hamurunu yine yan yana olacak şekilde üsttekiyle yapıştırarak yerleştirin. Kalan 3 adet milföy hamurunu da en alta aynı şekilde yerleştirin. Birleşen milföy hamurlarını merdane ile açıp genişletin (fazla inceltmemeye dikkat edin).
-
3
Yağlanmış tepsiye, kenarları dışarda kalacak şekilde hamuru yerleştirin. Hindi fümelere ıspanaklı harçtan pay ederek, fümeleri rulo şeklinde sarın ve hamurun üzerine yerleştirin. Üzerine sütlü karışımı dökerek gezdirin. Tepsinin dışında kalan hamuru katlayıp içe doğru alın ve tamamını kapatın. Son olarak üzerine yumurta sarısını sürün, çörek otu serpin. 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler