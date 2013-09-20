Gözleme Tarifi
Hamur işleri arasında en sevilen gözleme nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bayat ekmeği ıslatıp, kabuklarıyla birlikte suyunu sıkın. İyice ezip, un ekleyin. Yoğurup, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 12 adet bezeye ayırın. Üzerini nemli bezle örtüp, 30 dakika dinlendirin.
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2
Patatesli harç için patatesleri haşlayıp, küp doğrayın. Ayrı bir yerde taze soğanı kıyıp, ayçiçek yağda soteleyin. Kenara alıp ılınmaya bırakın. Derin bir kaba aldığınız patatese, soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve nane ilave edip, iyice karıştırın.
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3
Kıymalı harç için ince doğranmış soğanı ayçiçek yağda soteleyin. Kıymayı ilave edip kavurun. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve nane ekleyip karıştırın.
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4
Peynirli harç için peyniri çatalla ezip, kıyılmış maydanozla karıştırın. Bezeleri tabak büyüklüğünde açıp, yufkaların yarısına hazırladığınız içlerden pay edin. Yufkaların diğer yarısını üzerlerine kapatın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartıp, üzerlerine tereyağı sürün. Sıcak servis yapın.
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