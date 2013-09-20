Gözleme Tarifi

Patatesli harç için patatesleri haşlayıp, küp doğrayın. Ayrı bir yerde taze soğanı kıyıp, ayçiçek yağda soteleyin. Kenara alıp ılınmaya bırakın. Derin bir kaba aldığınız patatese, soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve nane ilave edip, iyice karıştırın.