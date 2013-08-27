Gizli Bahçe Böreği

Diğer tarafta 1 adet yumurtanın akını, sodayı ve sütü iyice çırpın. 2 adet yufkayı dörde bölüp, üzerlerine sütlü harçtan sürün. Yufkaların bir kenarlarına patatesli iç harçtan koyup rulo yaparak gül böreği şeklinde sarın ve 8 adet börek hazırlayın.