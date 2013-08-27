Gizli Bahçe Böreği
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle çay saatlerinizin yıldızı olacak Gizli Bahçe Böreği tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış patatesleri derin bir kaseye rendeleyin. İçine ince kıyılmış maydanoz, dereotu, nane, pirinç, tuz ve karabiberi ilave edin. 1 adet yumurtayı da içine kırıp bütün malzemeyi karıştırın.
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2
Diğer tarafta 1 adet yumurtanın akını, sodayı ve sütü iyice çırpın. 2 adet yufkayı dörde bölüp, üzerlerine sütlü harçtan sürün. Yufkaların bir kenarlarına patatesli iç harçtan koyup rulo yaparak gül böreği şeklinde sarın ve 8 adet börek hazırlayın.
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3
1 adet yufkayı tepsiye yayıp üzerine önce 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı daha sonra sütlü harçtan 3 yemek kaşığı gezdirin. Hazırladığınız gül börekleri tepsideki yufkanın üzerine yerleştirin. Üzerlerine sütlü harçtan sürün.
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4
Kalan 1 adet yufkayı gül böreklerin üstüne serin. Dışarıda kalan uçlarını yağlayıp üzerine kapatın. Kalan yumurta sarısını çırpıp böreğin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.
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