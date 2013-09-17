Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Arnavut böreği tarifi

Arnavut Böreği Tarifi

Arnavut Böreği Tarifi
ORTA

Arnavutlara has olan el açması Arnavut böreği nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Un, su ve tuzu iyice yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Daha sonra 10 parçaya bölün.
  • 2
    Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına ayçiçek yağ sürerek üst üste koyun. Bu şekilde 20 dakika dinlendirip, yeniden açın. Büyük bir yufka elde edin. İstediğiniz şekilde keserek kenara alın.
  • 3
    İç harcı hazırlamak için soğan ve pırasayı incecik kıyın. Tereyağında hafifçe soteleyin. Kıymayı ilave ederek sotelemeye devam edin. Karabiber, tuz, pul biber ve kesme şekeri ekleyin. Soğumaya bırakın. Kestiğiniz yufkaların içine hazırladığınız harçtan pay edip, istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Patlıcanlı ve Dil Peynirli Börek
ZOR 30 DAKİKA

Patlıcanlı ve Dil Peynirli Börek

Selda Toptaş
Kolay Poğaça
KOLAY 20 DAKİKA

Kolay Poğaça

Kavurma Börek
ORTA 30 DAKİKA

Kavurma Börek

Milföyde Patates Halkası
KOLAY 20 DAKİKA

Milföyde Patates Halkası