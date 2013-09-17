Arnavut Böreği Tarifi

İç harcı hazırlamak için soğan ve pırasayı incecik kıyın. Tereyağında hafifçe soteleyin. Kıymayı ilave ederek sotelemeye devam edin. Karabiber, tuz, pul biber ve kesme şekeri ekleyin. Soğumaya bırakın. Kestiğiniz yufkaların içine hazırladığınız harçtan pay edip, istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.