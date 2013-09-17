Arnavut Böreği Tarifi
Arnavutlara has olan el açması Arnavut böreği nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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Un, su ve tuzu iyice yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Daha sonra 10 parçaya bölün.
- 2Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına ayçiçek yağ sürerek üst üste koyun. Bu şekilde 20 dakika dinlendirip, yeniden açın. Büyük bir yufka elde edin. İstediğiniz şekilde keserek kenara alın.
- 3İç harcı hazırlamak için soğan ve pırasayı incecik kıyın. Tereyağında hafifçe soteleyin. Kıymayı ilave ederek sotelemeye devam edin. Karabiber, tuz, pul biber ve kesme şekeri ekleyin. Soğumaya bırakın. Kestiğiniz yufkaların içine hazırladığınız harçtan pay edip, istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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