Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk Tarifi

Baharat sosu için zencefil, yıldız anason ve tarçını bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave edip yarım saat bekletin. Portakal, mandalina ve limeyi dilimleyip pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Tavuk parçalarını baharatlı sosa bulayın ve narenciyelerin üzerine yerleştirin. Tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve folyoyu alıp tavuklar iyice kızarana dek pişirin.