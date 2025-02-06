Labneli Üzüm Keki
Labneli Üzüm Keki Tarifi: Yumuşacık dokusu, labnenin kremsi lezzeti ve taptaze üzümlerle hazırlanan bu enfes kek, çay saatlerinize hafif ve tatlı bir dokunuş katıyor. Pratik tarifiyle herkesi kendine hayran bırakacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Labne peynirini ilave edin ve iyice karışana kadar çırpmaya devam edin.
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2
Süt ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.
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3
Üzümleri hamura ekleyip spatula ile hafifçe karıştırın. Baton kek kalıbını 1 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın. Kek hamurunu kalıba dökün ve üzerini düzeltin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.
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5
Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pudra şekeri serpin. Dilimleyip servis yapın.
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