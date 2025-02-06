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Labneli Üzüm Keki

Labneli Üzüm Keki
ORTA 40 DAKİKA

Labneli Üzüm Keki Tarifi: Yumuşacık dokusu, labnenin kremsi lezzeti ve taptaze üzümlerle hazırlanan bu enfes kek, çay saatlerinize hafif ve tatlı bir dokunuş katıyor. Pratik tarifiyle herkesi kendine hayran bırakacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurta ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Labne peynirini ilave edin ve iyice karışana kadar çırpmaya devam edin.

  • 2

    Süt ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

  • 3

    Üzümleri hamura ekleyip spatula ile hafifçe karıştırın. Baton kek kalıbını 1 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın. Kek hamurunu kalıba dökün ve üzerini düzeltin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

  • 5

    Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pudra şekeri serpin. Dilimleyip servis yapın.

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