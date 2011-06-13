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Reçelli Kalpler

Reçelli Kalpler
ORTA

Sevgi dolu sunumuyla sofralarınıza neşe katacak Reçelli Kalpler tarifi, yumuşacık hamuru ve meyve aromasıyla hem göze hem damağa hitap ediyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, rendelenmiş limon kabuğu, vanilya ve unu bir kabın içinde iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp orta kalınlıkta açın.
  • 2
    Her bir parçadan kalıplar yardımıyla kalp şeklinde hamurlar kesin. Kalpli hamurların orta kısımlarını bastırarak çukurlaştırın. Yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.
  • 3
    Fırından çıkarınca ortasına reçel döküp servis yapın.

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