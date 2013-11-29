Minik Tartöletler

Tart hamuru için derin bir kapta tereyağı, pudra şekeri, vanilya ekstratı, tuz, yumurta, un ve süt tozunu iyice yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle bastırarak yağlanmış küçük tart kalıplarına yayın. Kalıbın kenarlarındaki fazla kısımları bıçak yardımıyla keserek alın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve kabarmaması için çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için sütü bir tencereye alın ve içine vanilya ekstratı ekleyip, ısıtın. Diğer taraftan başka bir tencerede yumurta sarılarını toz şekerle iyice çırpın. Nişastayı da katıp çırpmaya devam edin. Isıttığınız sütün çeyreğini nişastalı karışıma ekleyin ve topak olmaması için iyice karıştırın. Kalan ısınmış sütü ilave edin ve kaynayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve tereyağını katıp, çırpma teliyle çırparak kremaya yedirin. Krema ılındıktan sonra tart kalıplarının içine pay edin. Üzerini meyvelerle süsleyerek, servis yapın.