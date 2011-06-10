Mandalinalı Tart

Hamur için, unu ve toz şekeri bir kaba eleyin. Margarini parmak uçlarınızla yedirerek hamura ekleyin. Hamur, ekmek kırıntısı görünümü aldığında suyu katın ve yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Dolaptan aldıktan sonra hafif unlanmış zeminde 24 cm'lik kalıp büyüklüğünde açın. Yağlanmış kelepçeli kalıba yerleştirin. Kenarlarını yükseltin. Kabarmaması için üzerine folyo ve bakliyat koyup önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Folyo ve bakliyatları alıp, 15 dakika daha pişirin. Dolgu için bütün malzemeyi karıştırın. Hamurun ortasına yavaşça dökün, tekrar fırına sürün ve 20-25 dakika daha pişirin. Üzerine pudra şekeri eleyip servis yapın.