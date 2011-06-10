Kirazlı Tart

Elenmiş un, bir tutam tuz ve oda sıcaklığındaki küp kesilmiş margarini, robota alıp ekmek kırıntısı görünümü alana dek çevirin. Yumurtayı ayrı bir yerde çırpıp robottaki karışıma ekleyin ve tekrar karıştırın. Yumurta karışınca robotu durdurun. Hazırladığınız hamuru temiz bir zemin üzerine serip, merdane yardımıyla bir yuvarlak açın. Kenarları yüksek, 18-20 cm'lik bir kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıbın içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Pişen hamuru fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan krem şantiyi soğuk sütle birlikte çırpın. Bademleri sıcak suda bekletip, kabuklarını çıkarın ve havanda dövüp kremaya karıştırın. Hazırladığınız bademli kremayı hamurun üzerine dökün. Kirazla süsleyip, servis yapın.