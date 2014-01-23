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Kayısılı Tart

Kayısılı Tart
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Un, toz şeker, limon kabuğu ve tuzu bir kabın içinde karıştırın. Margarini küp doğrayıp kaba alın. Soğuk suyu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bez ile örtüp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Hamuru yağlanmış yuvarlak kalıbın içine, kenarlarını yükselterek yerleştirin. Diğer tarafta kayısıların çekirdeklerini çıkartıp robotta püre haline getirin. Püreyi, nişasta, yumurta, toz şeker, limon suyu ve peynirle karıştırıp çırpın. Hazırladığınız karışımı kalıptaki hamurun üzerine boşaltın. Kalıbın üzerini de folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Kalıbın üzerinden folyoyu çıkartıp 30 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra, kayısı dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

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