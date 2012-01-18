Karamelli Rokoko

2 paket krema ve pudra şekerini mikserle çırpın. Portakal suyunu ilave edin. Bisküvileri mutfak robotundan geçirin ya da temiz bir poşete koyup ezerek ufalayın. Bisküviyi kremaya ekleyip iyice çırpın. Ardından bu karışımı karamelize fındığın bulunduğu kalıba yavaşça dökün.