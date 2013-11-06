Kara Erikli Tartölet

Hamur için tereyağı, krema, yumurta, kabartma tozunu ve pudra şekerini yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve küçük tartölet kalıplarına kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru yayın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve üzerlerine yumurta akı sürün. Kuru eriklerin çekirdek yatağına kaju yerleştirin ve hamurların ortasına koyun. Kara eriklerin üzerine tekrar yumurta akı sürüp, 2 adet kaju fıstığı koyun. Hazırladığınız tartöletleri fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurun üzeri kızarana kadar pişirin. Ilınınca üzerine pudra şekeri serpin ve servis yapın.