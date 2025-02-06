İncirli ve Orman Meyveli Cheesecake
İncirli ve Orman Meyveli Cheesecake Tarifi: Doğal incirlerin ve orman meyvelerinin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu enfes cheesecake, hem hafif hem de unutulmaz bir tatlı deneyimi sunuyor. Şık sunumu ve pratik tarifiyle, özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yulaflı bisküviyi robotta çekerek un haline getirin. Tereyağını eritip üzerine ilave ederek karıştırın. Karışımı 28 cm boyutundaki kelepçeli kek kalıbının tabanına eşit bir şekilde bastırarak yayın. Kalıbı buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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2
Cheesecake dolgusu için krem peyniri ve toz şekeri mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edin. Her eklemeden sonra iyice karıştırın.
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3
Yoğurdu, limon suyunu ve vanilyayı ekleyin, ardından unu ilave edip tekrar karıştırın. Karışımı buzdolabından çıkardığınız tabanın üzerine dökün ve yüzeyini düzleştirin.
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4
Cheesecake'i önceden ısıtılmış 160 derece fırında 60-70 dakika pişirin. Pişirme süresinin sonunda cheesecake'in ortası hafifçe sallanabilir, bu normaldir. Fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.
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5
Cheesecake'in üzerini incir dilimleri, yaban mersini, böğürtlen ve taze nane yapraklarıyla süsleyin. Dilimleyerek soğuk olarak servis yapın.
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