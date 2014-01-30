Elmalı Tart

HAMURU yapmak için un, oda sıcaklığındaki margarin, yumurta ve suyu karıştırıp yoğurun. Hamurun 1/3'ünü kenara ayırın. Diğer parçayı merdaneyle 20-22 cm çapında tart kalıbının dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde açın. Kalıbı yağlayın ve hamuru yerleştirin. Hamuru çatalla birkaç yerinden delin. Tartın dip kısmını tamamen kaplayacak başka bir ısıya dayanıklı kabı hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur pembeleşene kadar pişirin. Elmaları soyup çekirdek yataklarını çıkarın. incecik dilimleyin. Elmaları dövülmüş ceviz, tarçın ve tozşekerle karıştırıp hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru merdaneyle açıp ince şeritler kesin. Bu şeritleri tartın üzerine kafes görüntüsü vermek için enine ve boyuna yerleştirin. Tartı tekrar fırına verip 15 dakika daha pişirin.