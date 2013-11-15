Elmalı Mini Tart

Oda sıcaklığındaki tereyağı, krem peynir ve rendelenmiş limon kabuğunu birlikte çırpın. Un, pudra şekeri ve tuz ekleyip yumuşak bir kıvam alana dek karıştırın. Hamuru streç filme sarıp, buzdolabında 25 dakika dinlendirin. İçi için elmaları rendeleyip, portakal suyu ile karıştırın. Tarçın ve toz şeker ilave edin. Hamuru unlanmış tezgah üzerinde açın. Küçük tart kalıpları ebadında yuvarlaklar kesin. Tart kalıplarının kenarlarını da kaplayacak şekilde bastırarak içlerine yerleştirin. Kalan hamurları süsleme için kenara ayırın. Elmalı karışımı hamurların içlerine pay edin. Üzerlerini ayırdığınız şekilli hamurlarla süsleyin. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.