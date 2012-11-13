Domatesli Peynir Tatlısı

Hamuru hazırlamak için unu yayvan bir kaba alıp, üzerine yumurta, tereyağı ve tuz ekleyip yoğurun. Çok büyük olmayan bir fırın kabını sıvı yağ ile yağlayın. Hamuru merdane yardımıyla açıp, fırın kabının kenarlarını da kaplayacak şekilde içine yerleştirin. Fazla kısımlarını bıçakla kesip düzeltin. Lor peynirini bir kaba alıp çatalla ezin. Toz şekerden iki çorba kaşığı alıp kenara ayırın ve kalanını lora ekleyin. Diğer taraftan yumurta aklarına bir tutam tuz ekleyip kar gibi olana kadar çırpın. Daha sonra lor peynirine ilave edin. Karışımı hamurun üzerine dökün. Domateslerin kabuklarını soyup halka doğrayın ve peynirli karışımın üzerine dizin. Sıvı yağ ve ayırdığınız toz şekeri domateslerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.