Çikolatalı Ve Çilekli Tartlar

Tart hamuru için un ve tereyağını robottan geçirin. İçine pudra şekeri, yumurta sarısı, soğuk su ve vanilya ilave edin. Tüm malzemeyi tekrar robottan geçirin. Hamuru derin bir kaba boşaltın ve yoğurun. Daha sonra streç filmle sarıp 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane ile açarak tart kalıplarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Krema için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı içine katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Soğuduktan sonra mikserle hafifçe çırpın ve pişen tartların içine paylaştırın. Ortalarına birer adet ayıklanmış ve yıkanmış çilek yerleştirin. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve çileklerin üzerine dökün. Soğuduktan sonra servis yapın.