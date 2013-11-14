Çikolatalı Tart

Tereyağı, pudra şekeri ve yumurta sarısını iyice karıştırın. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Yoğurup 15 dakika dinlendirin. Daha sonra hamuru 24 cm'lik tart kalıbının dibine kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin. Kabarmaması için üzerini çatalla delin ve yağlı kağıt serip, nohut veya kuru fasulye koyun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerindeki nohut veya kuru fasulyeyi alın. Üzeri için tereyağını küçük parçalar halinde bir tencereye alın. Çikolatayı da aynı şekilde parçalara ayırıp, yağın üzerine koyun. Çok kısık ateşte karıştırarak eritin ve ılınmaya bırakın. Diğer taraftan yumurta sarısını toz şekerle birlikte derin bir kapta iyice çırpın. Ilıyan çikolatalı karışımı yavaşça yumurtalı karışıma eklerken bir yandan da çırpın. En son vanilyayı katın ve tekrar çırpın. Karışımı pişen tartın üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika daha pişirin.