Çikolatalı Tart

buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Buzdolabından alıp, krema ile iyice karıştırın. Elinizle ufalayıp tatlının üzerine ve yanlarına serpiştirip servis yapın.iç kısmına yerleştirin. Buzdolabının alt rafında 30-40 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirip kenara alın.

2 Çikolata dolgusu için kremayı kaynatıp, küçük parçalara bölünmüş çikolatayı ilave edin. Çikolata eriyene

Derin bir kasede pudra şekeri,tereyağı ve toz bademi iyice karıştırın. Tuz ilave edin. Yumurta sarısı ve un ekleyip yeniden karıştırın. 2 saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Hamuru merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında genişçe ın.Hamurdan 8 cm çapındaki çember yardımıyla 6 adet yuvarlak çıkarın. Kalan hamurdan 4 cm çapındaki kalıpla yuvarlaklar çıkarın. Büyük hamurları çemberlerin tabanına yerleştirin. Küçük hamurların uç kısımları birbirlerine değecek şekilde elinizle bastırarak çemberin dek karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırmaya devamedin. Karışımı tart hamurlarını içlerine pay edin. 2 saat buzdolabında dinlendirin.3 Servis için kremayı çırpıp kenara alın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip,