Ahududulu Cheesecake

Ahududu sosu için ahududu, toz şeker ve limon suyunu küçük bir tencerede pişirin. Ahududu yumuşayıp, şeker eridiğinde, nişastayı su ile karıştırıp ekleyin. Karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın.