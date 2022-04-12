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Sütlü Kadayıf

Sütlü Kadayıf
ORTA 30 DAKİKA

Sütlü kadayıf, şerbetli tatlıların en hafifleri ile eş değer bir kıvamda. Bu tatlıyı hazırlarken arasına ceviz koyabilirsiniz. Kolay tarifiyle sütlü kadayıf tatlısı...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kadayıfı parmak uçlarınızla birbirinden ayırıp havalandırın. Sadeyağı kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp ılınmasını sağlayın.

  • 2

    Sadeyağı kadayıfın üzerine döküp iyice karıştırın. Ceviz içlerini bıçakla ince doğrayın. 6-7 cm çapında küçük bir kasenin içine sıkıştırmadan bir miktar kadayıf doldurun (kenarları hafifçe dışa doğru sarkmalı).

  • 3

    Bir tatlı kaşığı ceviz ilave edip kenarlara doğru sarkan kadayıfı cevizin üzerine kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kadayıfı içine sadeyağ sürülmüş 35-40 cm çapında bir tepsiye dizin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Süt ve şekeri tencerede karıştırıp 10 dakika kaynatın. Fırından çıkardığınız kadayıfı ve sütü iyice soğuyana kadar bekletin.

  • 5

    Şekerli sütü kadayıfların üzerine gezdirerek dökün. Yeterli bir bekleme süresi olan 1 saatin sonunda tatlıyı servis yapın.

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