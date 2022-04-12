Sütlü Kadayıf
Sütlü kadayıf, şerbetli tatlıların en hafifleri ile eş değer bir kıvamda. Bu tatlıyı hazırlarken arasına ceviz koyabilirsiniz. Kolay tarifiyle sütlü kadayıf tatlısı...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kadayıfı parmak uçlarınızla birbirinden ayırıp havalandırın. Sadeyağı kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp ılınmasını sağlayın.
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2
Sadeyağı kadayıfın üzerine döküp iyice karıştırın. Ceviz içlerini bıçakla ince doğrayın. 6-7 cm çapında küçük bir kasenin içine sıkıştırmadan bir miktar kadayıf doldurun (kenarları hafifçe dışa doğru sarkmalı).
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3
Bir tatlı kaşığı ceviz ilave edip kenarlara doğru sarkan kadayıfı cevizin üzerine kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kadayıfı içine sadeyağ sürülmüş 35-40 cm çapında bir tepsiye dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Süt ve şekeri tencerede karıştırıp 10 dakika kaynatın. Fırından çıkardığınız kadayıfı ve sütü iyice soğuyana kadar bekletin.
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5
Şekerli sütü kadayıfların üzerine gezdirerek dökün. Yeterli bir bekleme süresi olan 1 saatin sonunda tatlıyı servis yapın.
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