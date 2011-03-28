Sütlü İrmik Tatlısı
Sütlü irmik tatlısı, sade ve hafif bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İrmik, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
-
2
Toz şekeri ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız tatlıyı kuplara paylaştırın. Üzerini tarçın ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL