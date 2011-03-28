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Sütlü İrmik Tatlısı

ORTA

Sütlü irmik tatlısı, sade ve hafif bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İrmik, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
  • 2
    Toz şekeri ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız tatlıyı kuplara paylaştırın. Üzerini tarçın ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

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