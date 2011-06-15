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Portakallı Tatlı

Portakallı Tatlı
ORTA

Portakallı tatlı, sofralarınıza renk katacak bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Portakal suyu, süt, toz şeker, haşlanmış pirinç ve küçük doğranmış kayısıları derin bir kaba alın. Buğday nişastası ve dövülmüş fındığı ekleyip, iyice karıştırın. Tencereye aktarın.
  • 2
    Kısık ateşte, pelte kıvamına gelene kadar, tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Portakallı tatlı sıcakken kaselere doldurun. Soğuyunca üzerini dövülmüş antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.

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