Portakallı Tatlı
Portakallı tatlı, sofralarınıza renk katacak bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Portakal suyu, süt, toz şeker, haşlanmış pirinç ve küçük doğranmış kayısıları derin bir kaba alın. Buğday nişastası ve dövülmüş fındığı ekleyip, iyice karıştırın. Tencereye aktarın.
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2
Kısık ateşte, pelte kıvamına gelene kadar, tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Portakallı tatlı sıcakken kaselere doldurun. Soğuyunca üzerini dövülmüş antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
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