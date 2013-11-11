Panna Cotta Tarifi
Panna cotta tarifi... Yazın serin serin yiyebileceğiniz panna cotta nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt ve kremayı bir tencereye alıp, kaynatın. Toz jelatini su ile açın ve kaynayan kremaya ekleyip, tencereyi ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
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2
Üzerine yoğurt, toz şeker ve vanilya ekleyip, çırpın. Silikon kalıplara paylaştırıp, buzdolabında en az 2-3 saat donması için bekletin. Daha sonra kalıplardan servis tabağına çıkarıp, üzerine çikolata sos gezdirin.
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